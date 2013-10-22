"إيجاس" تنفى وجود اتصالات لاستيراد الغاز من إسرائيل

نفى طاهر عبد الرحيم رئيس الشركة القابضة للغازات "إيجاس"، أنه لا يوجد أى اتصالات من جانب وزارة البترول أو أى جهة أخرى بالجانب الإسرائيلى، لطلب استيراد غاز من إسرائيل.

وأضاف عبد الرحيم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة" على فضائية "Cbc"، مع الإعلامية "لميس الحديدى"، أنه يتم طرح مناقصة لاستيراد الغاز المسال وتحويله للحالة الغازية لسد الاحتياجات، موضحاً أن استيراده يتم لسد احتياجات الكهرباء فى الصيف.

ولفت عبد الرحيم إلى أن إسرائيل ليس لديها محطة للغاز المسال، موضحاً أن استيراد الغاز يتم من شركات وليس دول.

وكان وزير الطاقة والمياه الإسرائيلى قد زعم طلب القاهرة لاستيراد غاز من إسرائيل.