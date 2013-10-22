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"أون تي في" تبدأ عرض باقة برامج جديدة في نهاية نوفمبر

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"أون تي في" تبدأ عرض باقة برامج جديدة في نهاية نوفمبر "أون تي في" تبدأ عرض باقة برامج جديدة في نهاية نوفمبر

كتب : سهيلة حامد منذ 32 دقيقة

تبدأ قناة "أون تي في" في نهاية شهر نوفمبر، مجموعة من البرامج الجديدة، التي يقدمها نخبة من الإعلاميين والكتاب الصحفيين، حيث يبدأ الإعلامي ابراهيم عيسى برنامجه الجديد بالقناة، إضافة إلى عودة برنامج "آخر كلام" للإعلامي يسري فودة بعد توقف دام عدة أشهر، وبرنامج نصف ساعه مع جمال فهمي، وأيضا برنامج "جارحي شو" للساخر ابراهيم الجارحي.

كما تبدأ "أون تي في" عرض برنامج GTV، وهو عبارة عن مجموعة من أفضل الحلقات التي حققت أعلى نسبة مشاهدة على موقع elgtv.com، تم تجميعها في حلقة واحدة أسبوعياً.

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