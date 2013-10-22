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أمهات تلاميذ مدرسة "أكتوبر القومية" يهددن باللجوء لـ"القومى للمرأة"

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أمهات تلاميذ مدرسة "أكتوبر القومية" يهددن باللجوء لـ"القومى للمرأة" أمهات تلاميذ مدرسة "أكتوبر القومية" يهددن باللجوء لـ"القومى للمرأة"

أكدت رشا الكحيلة إحدى أولياء أمور مدرسة 6 أكتوبر القومية، أن أولياء الأمور من السيدات سيتقدمن اليوم الثلاثاء، بمذكرة إلى المجلس القومى للمرأة نتيجة للظلم الواقع عليهن، بعد رفض مدير المدرسة ترشيح السيدات من أولياء الأمور فى انتخابات مجلس الأمناء والآباء.

كانت انتخابات المجلس توقفت، وذلك بعد رفض محمد صابر مدير المدرسة ترشيح السيدات من أولياء الأمور للانتخابات، ورفع قوائم المرشحات من الانتخابات، بالإضافة إلى أن مدير المدرسة أصدر قرارا قبل غلق باب الترشيح بيوم بعدم أحقية أولياء الأمور من السيدات الترشيح للانتخابات.

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