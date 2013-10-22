الحديد والصلب المصرية "الحكومية" تتبرع بـ1.2 مليون جنيه رغم خسائرها

كشفت شركة الحديد والصلب المصرية، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات، قطاع الأعمال العام، أنها تبرعت بقرابة 1.2 مليون جنيه فى العام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى (2012/2013)، دون أن توضح الجهات التى تم التبرع لها، كما أنها تحملت خسائر من بيع مواد، وقطع غيار لماكينات مختلفة، بلغت 120 ألف جنيه، وتحملت تعويضات وغرامات عن نفس العام حوالى 35 ألف جنيه، وفقا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.

وبلغت إيرادات الشركة 147.6 مليون جنيه، من خلال أرباح بيع خردة ومخلفات بـ49.4 جنيه، ومبلغ 1. مليون جنيه تعويضات وغرامات، بينما وصلت الإيجارات الدائنة 576 ألف جنيه، وإيرادات غازات منتجة 8.5 مليون جنيه، وإيرادات متنوعة بلغت قرابة 87 مليون جنيه.