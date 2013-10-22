أخبار عاجلة

مساء dmc - رئيس البنك الدولي لـ الرئيس السيسي: مصر حققت تقدمآ في الإصلاح الاقتصادي -
وزير شئون النواب ينفى تقديم مشروع قانون "خفض سن القضاة" -
خالد الجندي عن التحرش بـ"فتاة الزقازيق": كارثة حولت المجتمع لوحوش آدمية ​-فيديو -
بعد حكم تيران وصنافير.. مصطفى بكري: الكرة في ملعب البرلمان -
كبيش: حكم سريان اتفاقية تيران وصنافير «منعدم ولا أثر له» -
فيديو| المسلماني: عدلي منصور لا يحصل على أجر لرئاسته «أمناء» البورصة -
أديب: «حد في البرلمان يقدر يقول تيران وصنافير مصرية؟» -
فيديو| مصريون يتظاهرون تأييدًا للرئيس في واشنطن: «بنحبك يا سيسي» -
«المصريين الأحرار»: قمة السيسي وترامب ستحرك المجتمع الدولي لنسف الإرهاب -
قعدة رجالة - إياد ومكسيم بينقذوا شريف في أخر لحظة " هجبلك الرجالة يقفوا جنبي قبل ما أتضرب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

الحديد والصلب المصرية "الحكومية" تتبرع بـ1.2 مليون جنيه رغم خسائرها

Google+ Print
الحديد والصلب المصرية "الحكومية" تتبرع بـ1.2 مليون جنيه رغم خسائرها الحديد والصلب المصرية "الحكومية" تتبرع بـ1.2 مليون جنيه رغم خسائرها

كشفت شركة الحديد والصلب المصرية، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات، قطاع الأعمال العام، أنها تبرعت بقرابة 1.2 مليون جنيه فى العام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى (2012/2013)، دون أن توضح الجهات التى تم التبرع لها، كما أنها تحملت خسائر من بيع مواد، وقطع غيار لماكينات مختلفة، بلغت 120 ألف جنيه، وتحملت تعويضات وغرامات عن نفس العام حوالى 35 ألف جنيه، وفقا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.

وبلغت إيرادات الشركة 147.6 مليون جنيه، من خلال أرباح بيع خردة ومخلفات بـ49.4 جنيه، ومبلغ 1. مليون جنيه تعويضات وغرامات، بينما وصلت الإيجارات الدائنة 576 ألف جنيه، وإيرادات غازات منتجة 8.5 مليون جنيه، وإيرادات متنوعة بلغت قرابة 87 مليون جنيه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365