تناول الخضروات والفاكهة يزيد من جاذبية الرجال

أن تكون ذا جاذبية تجذب السيدات من حولك لابد أنه حلم كثير من الرجال، الجميع يلجأ إلى تحقيقه بطريقته الخاصة، فهناك من يعتمد على أسلوب حواره، وآخر على أمواله، وثالث على أناقته، ولكن هل تعلم إن إحدى الدراسات الحديثة أثبتت أن الرجال تزداد جاذبيتهم من خلال تناول الفاكهة.

حيث يقول استشارى التغذية وعلاج السمنة والنحافة الدكتور صبحى عيد، إن إحدى الدراسات الحديثة قالت إن تناول الرجال مزيدا من الخضروات الطازجة والفواكه يؤدى إلى تحسن ملحوظ فى لون الجلد ويكسبه نضاره ولون أفضل، فيضاف إليه اللون الأحمر وخاصة لأصحاب البشرة البيضاء، مما يجعله يبدوا أكثر شبابا ومن ثم يصبح الرجل أكثر جاذبية.

وأضاف عيد أن الرجل لكى يصبح أكثر جاذبية ليس عليه إلا إتباع نظام غذائى متوازن، تزداد فيه كمية الخضروات والفواكه لمدة 6 أسابيع، حيث إن تلك الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة والمواد الصيغية وخاصة الأخضر منها يؤدى إلى زيادة إفرازات لون الجلد.

وقال عيد إن تغيرات لون الجلد مرتبطة بالنظام الغذائى للشخص، ويمكن أن تحقق تقدما ملحوظا خلال فترة زمنية بسيطة، مشيرا إلى أن الكاروتينات وهى الأصباغ الملونة التى تتواجد فى العناصر الغذائية وألوانها الأحمر والأصفر والبرتقالى والموجدين فى بعض الأطعمة مثل الجزر والبطاطا الحلوة والقرع والمشمش فتلك العناصر الغذائية غنية بالبيتا كاروتين، كما فى بعض الخضروات الداكنة مثل السبانخ والكرنب، مضيفا أن هناك نوع أخر من الكاروتينات هو الليكوبين، ويتواجد فى الطماطم والجريب فروت الوردى.