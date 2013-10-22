تقنيات حديثة لابتسامة بيضاء دون عناء

الابتسامة الجميلة تلعب دوراً هاماً على الصعيد النفسى، فتنعكس إيجاباً على الفرد وعلى شخصيته من خلال منحه الثقة أثناء التحدث والابتسام للآخرين.

> ومن هنا تكتسب عمليات تجميل الأسنان أهمية متزايدة خاصة فى تحسين شكل ولون الأسنان المصابة.

> وعن أحدث تقنيات تجميل الأسنان يقول الدكتور محمد عماد الدين على أخصائى تجميل الأسنان والتركيبات الثابتة بجامعة نيويورك "المقصود بتجميل الأسنان هو تجميل كل الـ(Branches) والأجزاء داخل الفم، فبعض الناس لا يفضلون التقنيات القديمة لتبييض الأسنان لأن مفعولها يدوم لمدة سنة واحدة فقط ثم تعود الأسنان إلى طبيعتها مرة أخرى، مشيرا إلى ظهور تقنيات حديثة منها "تقنية القشرة التجميلية" وهى طبقة من البورسلين أو الزيركون تمكننا من الوصول لدرجة اللون والشكل المطلوب وهى أيضا تساعدنا على تغيير رسمة الأسنان خصوصا إذا كان المريض يعانى من اعوجاج فى الأسنان، فتلك التقنية تمكننا من تجميل الأسنان بشكل مذهل وفعال".

وعن نتائج استخدام القشرة التجميلية أكد الدكتور محمد عماد أنها أفضل من الطرق التقليدية الأخرى لأنها تعطى للأسنان لون أبيض دائم على مدى العمر، أيضا تكنولوجيا الزيركون من أفضل التقنيات فى عالم تبييض الأسنان لأن الزيركون اقوى بكثير من البورسلين أو من الـ(Veneer).