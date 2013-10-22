سيف اليزل: نسبة الخطورة بسيناء لا تتعدى 30% بعد سيطرة القوات المسلحة

قال اللواء سامح سيف اليزل، الخبير الأمنى والعسكرى، إن العمليات الإرهابية ستستمر فى مصر لأكثر من شهور، مضيفًا، أن القوات المسلحة مستمرة فى خطتها للقضاء على الإرهاب وتدمير الأنفاق وبيارات الوقود بين مصر وغزة، لافتًا إلى أن نسبة الخطورة فى سيناء لا تتعدى 30% بعد سيطرة القوات المسلحة.

وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أنه تم اكتشاف العديد من العمليات الإرهابية وتم منع حدوثها بوسائل عمل القوات المسلحة، مشيرًا، إلى أنه تم تدمير 1095 نفقًا.

وأوضح سيف اليزل، أن القوات المسلحة تمكنت من تدمير أكبر نفق لتهريب السيارات البالغ عرضه 4.5 متر وارتفاع 2.5 متر، مؤكدًا على أن الأوضاع الأمنية فى سيناء استقرت وأصبحت حوالى 70%.