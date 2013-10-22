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يوميات "ستار أكاديمي": طاهر وماريا وميساء يطلعون على سبب وقوعهم في "دائرة الخطر"

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يوميات "ستار أكاديمي": طاهر وماريا وميساء يطلعون على سبب وقوعهم في "دائرة الخطر" يوميات "ستار أكاديمي": طاهر وماريا وميساء يطلعون على سبب وقوعهم في "دائرة الخطر"

كتب : محمد عاشور منذ 48 دقيقة

شهدت يوميات برنامج "ستار أكاديمي"، الذي تعرضه فضائية "CBC"، نشاطًا من الطلاب في صف الرياضة و"الفوكاليز".

واعترف نور فراوتي لكل من رنا سمحة وليليا بأنه يحمل لهما مشاعر طيبة، وطلبهم منهما أن يرضوا عنه ويسامحوه.

وشهدت الأكاديمية حالة من الجنون عندما مارس الطلاب أفعالاً غير تقليدية سموها "ساعة مستشفى الأمراض العقلية"، ليخرجوا من حالة الروتين والملل.

وجلس الطلاب الثلاثة الذين دخلوا دائرة الخطر "نومينيه" مع الأساتذة والخبراء ليطلعوا على أسباب اختيارهم هذا الأسبوع، وهم طاهر وماريا وميساء.

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