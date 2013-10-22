بالصور.. السفير السعودى بالقاهرة يستقبل وفدا من جمعية أحباء مصر

استقبل السفير أحمد عبد العزيز القطان، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة والمندوب الدائم بجامعة الدول العربية، وفدا من جمعية أحباء مصر اليوم، الثلاثاء، برئاسة الصحفية تهانى البرتقالى، رئيس مجلس إدارة الجمعية، لتقديم الشكر والتقدير للملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، تقديرا لموقفة المشرف ووقوفه مع شعب مصر.

وقدمت الجمعية "درع" للسفير السعودى، حيث تناول اللقاء العلاقات السعودية المصرية عبر التاريخ الطويل وعظمة ثورة يناير وثورة 30 يونيو.

واستعرض السفير قطان مواقف المملكة مع مصر عبر التاريخ سواء فى السلم أو الحرب أيضا ومدى ما كانت تتمتع به مصر من قوة فى أزهى عصورها عبر التاريخ الطويل، وأن شعب مصر الذى خرج فى ثورة 30 يونيو لتأييد الجيش بالملايين، فيه دلالة واضحة على عظمة هذا الشعب، وأن المملكة العربية السعودية تقف بجانب مصر وشعبها، وقد أعلنت ذلك صراحة فى أكثر من لقاء.

وصرحت تهانى البرتقالى رئيس الجمعية ورئيس الوفد، أن هذا الوفد الذى ضم عددا من القيادات النسائية يمثل المجتمع المدنى المقدر بحوالى 45 ألف جمعية، تقديرا للملك عبد الله خادم الحرمين الشريفين عن موقفة المشرف ومساندة مصر فى أزمتها.

يذكر أن الوفد ضم كلا من الفنانة نادية مصطفى وسناء الخضرى عضو مجلس إدارة الجمعية والدكتورة أمانى مصطفى رئيس المؤسسة المصرية لرعاية حقوق المرضى ورنده نبيل مدير عام جريدة اليقين الأمريكية.