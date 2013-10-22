محافظ أسيوط يحيل إدارة مدرسة السلام إلى التحقيق بعد مصرع طالب في بيارة صرف صحي

كتب : أ ش أ منذ 21 دقيقة

قرر اللواء إبراهيم حماد، محافظ أسيوط، إحالة مدير مدرسة السلام الحديثة المشتركة بمدينة أسيوط ومعاون المدرسة ومسؤولي الأمن والحراسة إلى التحقيق على خلفية مصرع طالب بالمدرسة إثر سقوطه في بيارة صرف صحي بالمدرسة.

وكانت غرفة عمليات محافظة أسيوط تلقت إخطارًا من إدارة المدرسة بسقوط الطالب محمد صلاح الدين محمد، بالصف الرابع الابتدائي، في بيارة الصرف الصحي الموجودة بالفناء الخلفي للمدرسة أثناء لعبه مع أصدقائه في فترة الراحة "الفسحة".

وانتقلت قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري والإسعاف إلى موقع الحادث وتم انتشال جثة الطالب ونقلها إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام.

وانتقل على الفور إلى موقع الحادث كل من: المحافظ، وفتحى داوود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وضباط مباحث قسم ثان أسيوط إلى المدرسة.

واستمع المحافظ من الطلاب ومسؤولي المدرسة إلى كيفية وقوع الحادث وتفقد موقع البيارة وأمر بتغطيتها واتهم إدارة المدرسة بالإهمال والتقصير مما تسبب في وقوع الحادث.

وأمر المحافظ بإحالة مدير المدرسة للتحقيق كما أصدر تعليمات مشددة لوكيل وزارة التربية والتعليم بمراجعة منظومة الصرف الصحي بكافة مدارس المحافظة، محذرًا جميع المسؤولين من التهاون في أداء عملهم الذيي قد يسبب في إزهاق أرواح بريئة.