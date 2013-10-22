فضيحة.. أبو الفتوح بديلا لمرسي لتسهيل سيطرة امريكا على سيناء

كشفت مصادر أمنية ان الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ، أمين عام اتحاد الأطباء العرب ، والمرشح الرائسي الأسبق ، قد حضر اجتماعا مع عناصر من الإدارة الأمريكية بصفته عضو في التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين وأن الولايات المتحدة طلبت منه تجنيد عناصر داخل النقابات المهنية والجامعات على أن تقوم الولايات المتحدة بدعمه خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة .

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه عن أن الاجتماع حضره القنصل الأمريكي بمصر كانداس باتمان تم الاتفاق فيه على أن يتبني البيت الأبيض تصعيد التيارات الاسلامية وأعادة احياء دورها في الشارع ودعم أبو الفتوح فى الانتخابات الرئاسية المقبلة مقابل اعطاء مساحة من سيناء عبارة عن شريط طوله 350 كيلو متر وبعمق 7,5 كليو على الشريط الحدودي مع غزة للفلسطينيين للتوسع فيه .

كما كشف المصدر عن أن الاجتماع قد حضره عدد من القيادات التابعة للتيارات الاسلامية من بينها الدكتور يوسف القرضاوي وسيف عبدالفتاح وأحمد ماهر منسق 6 إبريل وعقد بإحدي الشقق السكنية بالمعادي .

كما كشف المصدر أن الدكتور أبو الفتوح يسعي فى الوقت الحالي للصغط على عدد م المنشقين عن جماعة الاخوان المسلمين لدعمه فى الانتخابات من بينهم الدكتور محمد حبيب نائب المرشد العام للجماعة الاسبق والدكتور كمال الهلباوي عضوز الجماعة المستقيل والمحامي الاسلامي مختار نوح .

كما ترددت أنباء عن اتفاق أبو الفتوح مع شركتين لتوفير الدعم المالي له فى حملته الانتخابية وهما شركة هاند سيد المملوكة للقيادي الاخواني حسن مالك وشركة " استقبال " لاستيراد وبيع الأثاث التركي ورصدت الأجهزة الامنية عدة لقاءات عقدها عضو مكتب الارشاد والسابق والمرشح الرئاشي السابق وأمين عام اتحاد الأطباء العرب مع عناصر قطرية تابعة لوزارة الدفاع داخل مسكنه بالتجمع الخامس .

شبكةعيونالإخبارية

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