روتانا تعرض كليب عمرو دياب في ميادين مصر

قررت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات اختيار شكل جديد للترويج لكليب "الليلة" للفنان عمرو دياب؛ وذلك بعرض الكليب في عدد من شوارع وميادين مصر، من خلال شاشات عرض كبيرة "LCD"، بالتزامن مع عرض الكليب على شاشات قنوات روتانا.

وتمّ عرض الكليب على 3 شاشات عرض، في البداية، في أهمّ وأكبر ثلاثة ميادين في القاهرة والإسكندرية، هي "جامعة الدول"، و"ميدان الساعة"، و"سموحة"، إلى أن يتمّ اختيار مواقع أخرى لعرض الكليب عليها.

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