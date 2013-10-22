أخبار عاجلة

مساء dmc - رئيس البنك الدولي لـ الرئيس السيسي: مصر حققت تقدمآ في الإصلاح الاقتصادي -
وزير شئون النواب ينفى تقديم مشروع قانون "خفض سن القضاة" -
خالد الجندي عن التحرش بـ"فتاة الزقازيق": كارثة حولت المجتمع لوحوش آدمية ​-فيديو -
بعد حكم تيران وصنافير.. مصطفى بكري: الكرة في ملعب البرلمان -
كبيش: حكم سريان اتفاقية تيران وصنافير «منعدم ولا أثر له» -
فيديو| المسلماني: عدلي منصور لا يحصل على أجر لرئاسته «أمناء» البورصة -
أديب: «حد في البرلمان يقدر يقول تيران وصنافير مصرية؟» -
فيديو| مصريون يتظاهرون تأييدًا للرئيس في واشنطن: «بنحبك يا سيسي» -
«المصريين الأحرار»: قمة السيسي وترامب ستحرك المجتمع الدولي لنسف الإرهاب -
قعدة رجالة - إياد ومكسيم بينقذوا شريف في أخر لحظة " هجبلك الرجالة يقفوا جنبي قبل ما أتضرب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

روتانا تعرض كليب عمرو دياب في ميادين مصر

Google+ Print
روتانا تعرض كليب عمرو دياب في ميادين مصر روتانا تعرض كليب عمرو دياب في ميادين مصر

قررت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات اختيار شكل جديد للترويج لكليب "الليلة" للفنان ؛ وذلك بعرض الكليب في عدد من شوارع وميادين ، من خلال شاشات عرض كبيرة "LCD"، بالتزامن مع عرض الكليب على شاشات قنوات روتانا.
وتمّ عرض الكليب على 3 شاشات عرض، في البداية، في أهمّ وأكبر ثلاثة ميادين في القاهرة والإسكندرية، هي "جامعة الدول"، و"ميدان الساعة"، و"سموحة"، إلى أن يتمّ اختيار مواقع أخرى لعرض الكليب عليها.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
مساء dmc - رئيس البنك الدولي لـ الرئيس السيسي: مصر حققت تقدمآ في الإصلاح الاقتصادي

مساء dmc - رئيس البنك الدولي لـ الرئيس السيسي: مصر حققت تقدمآ في الإصلاح الاقتصادي

أديب: «حد في البرلمان يقدر يقول تيران وصنافير مصرية؟»

أديب: «حد في البرلمان يقدر يقول تيران وصنافير مصرية؟»

فيديو| مصريون يتظاهرون تأييدًا للرئيس في واشنطن: «بنحبك يا سيسي»

فيديو| مصريون يتظاهرون تأييدًا للرئيس في واشنطن: «بنحبك يا سيسي»

«المصريين الأحرار»: قمة السيسي وترامب ستحرك المجتمع الدولي لنسف الإرهاب

«المصريين الأحرار»: قمة السيسي وترامب ستحرك المجتمع الدولي لنسف الإرهاب