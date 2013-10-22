"الصحة": التصور النهائي لـ"كادر الأطباء" نهاية أكتوبر

الوزارة: لجنة "الصحة والمالية" تجتمع أسبوعيا لمناقشة تفاصيل الجداول المالية للقانون

كتب : طارق عبدالعزيز منذ 9 دقائق

أكدت وزارة الصحة والسكان استمرار المشاورات مع وزارة المالية بشأن تطبيق كادر المهن الطبية، مشيرة إلى أن اللجنة المشتركة بين الوزارتين تجتمع أسبوعيًا لمناقشة تفاصيل الجداول المالية لمشروع القانون، وتحديث وتوحيد بيانات العاملين بالمهن الطبية، وكذلك دراسة القرارات الممولة وغير الممولة، للوصول لإجمالي ما يحصل عليه بما يتوافق مع متطلبات القانون.

وقالت الوزارة، في بيان أمس، إن اللجنة القائمة على إعداد مشروع قانون كادر المهن الطبية برئاسة الدكتور عبدالحميد أباظة، مساعد وزير الصحة، ستصل إلى تصور شبه نهائي للجزء المالي في القانون قبل نهاية الشهر الجاري، بعد الحصول على كل البيانات حول أعداد العاملين وما يتقاضاه كل فرد من الفريق الطبي ومستويات الوظائف.

وأضاف البيان، أن وزيرة الصحة ووزير المالية يتابعان أعمال اللجنة أولاً بأول مع تأكيدهما على سرعة انتهاء الجداول المالية لإقرارها بما يضمن إمكانية التمويل الفعلي واستدامته، وتطبيقه على مراحل كما جاء في القانون.

ومن المقرر أن تعرض لجنة إعداد كادر المهن الطبية المشروع على وزيري المالية والصحة فور الانتهاء من التصور النهائي للجزء المالي لإقراره، ويذكر أن اللجنة المشتركة لإعداد مشروع الكادر يشارك فيها أمين نقابة العلاج الطبيعي الذي تم اختياره من اللجنة المشتركة ممثلاً للنقابات ومتحدثًا رسميًا باسم اللجنة، ونقيب الأطباء، الذي يحضر اجتماعات وزير المالية مع وزير الصحة الخاصة بهذا الشأن، وفي حالة اعتذاره عن الحضور يتم إبلاغه أولاً بأول بما تسفر عنه الاجتماعات.