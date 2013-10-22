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مدير معبد أبو سمبل: احتفال تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس رسالة للغرب

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مدير معبد أبو سمبل: احتفال تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس رسالة للغرب مدير معبد أبو سمبل: احتفال تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس رسالة للغرب

كتب : فاطمة النشابي الثلاثاء 22-10-2013 15:53

قال الدكتورأحمد صالح مدير معبد أبو سمبل والنوبة، إن احتفالية تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني بدأت في الساعة 5:53، واستمرت لمدة 20 دقيقية.

وأضاف صالح في مداخلة هاتفية لاستوديو "بث مباشر" مع علي البهنساوي على قناة CBC، إن حضور مصريين وأجانب، إضافة إلى بعض السايسيين والفنانين، الحفل يمثل رسالة إلى الغرب، لافتا إلى وجود تغطية مشرفة من الإعلام لهذا الحدث المهم.

واختتم مداخلته بأن الاحتفال تم إرساله إلى ألمانيا التي لم تقرر رفع حظر السفر إلى حتى الآن.

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