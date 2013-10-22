بالفيديو..كيف أسعد عساف الفلسطينيين والعرب من جديد؟

بعد أن فاز بلقب محبوب العرب في برنامج Arab Idol وحصد النجاح السريع والتميز، دون باقي زملائه، سارعت شركة "بلاتينيوم ريكورد" إلى إصدار أغنية وكليب لمحمد عساف بعنوان "يا هالعرب"؛ فنجحت الأغنية قبل أن يصوّرها، وردّدها الجمهور، ثمّ صورها تحت إدارة المخرج اللبناني وليد ناصيف في لبنان.

فرحة كبيرة سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعيّ كـ "تويتر" و"فيس بوك"، حين صدور كليب الأغنية، منذ قليل، تجلّت بأكثر من 80 ألف مشاهدة على قناة "يوتيوب". ولكنّ الجمهور العسافيّ لم يرضَ بهذا الرقم، حيث طالب العسافيون بإيصال عدد مشاهدات الكليب إلى الملايين، مثلما حصل مع فيديوهات عسّاف السابقة.

نجاح عساف لا يُشبه نجاح أيّ فنان آخر، إذ سيكون باستطاعته أن ينافس كبار الفنانين، بفعل مثابرته وإصراره على العمل، في وقت سارعت الشركة المنتجة إلى إصدار الكليب من دون مماطلة، إيماناً منها بموهبة هذا الشاب، وبما أحدثه من نقلة نوعيّة على صعيد الفنّ العربيّ، متحدّياً كلّ الصّعاب التي عانى منها، قبل أن ينطلق كالنجم الثاقب، فيكون سفيراً للإنسانية، وسفيراً للمغنى الأصيل...

ولاقت فكرة الكليب رضى كاملاً من قبل الجمهور العسافيّ، إذ لم يخرج عساف فيه عن الصورة التي أحبّه الجمهور بها، في وقت أثنى البعض على استعانة المخرج بمشاهد من فلسطين وأخرى تمثّل نجاح عساف في العالم العربي.

وبرز تعليق طريف من إحدى الفتيات بأنّ أكثر ما أسعدها هو أنّ عساف لم يرقص مع أيّ فتاة، إذ لا يمكنها أن تتخيّل وجود أيّ فتاة في مقابل عساف.

شاهدوا أول كليب لمحبوب العرب محمد عساف

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