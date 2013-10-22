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نقل مصابي كنيسة الوراق إلى مستشفى المعادي العسكري

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نقل مصابي كنيسة الوراق إلى مستشفى المعادي العسكري نقل مصابي كنيسة الوراق إلى مستشفى المعادي العسكري

كتب : طارق عبد العزيز منذ 11 دقيقة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أنه تم نقل جميع مصابي أحداث كنيسة السيدة العذراء بالوراق، من مستشفى الساحل التعليمي إلى مستشفى المعادي العسكري، بعد إجـراء جميـــــع الإسعافـات والتدخلات الجراحيـة اللازمة لهم. كما تم نقل مصابين من مستشفى معهد ناصر بعـد إجـراء العمليات الجراحيـة اللازمة لهم بناء علـى طلبهـم، إلى مستشفــــى المعادي العسكري.

وأنابت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان، مساعد الوزير للدعم الفني الدكتورة هناء عامر؛ لزيـــــارة المصابيـن بمستشفـى المعـادي العسكـري للاطمئنـان علـى حالتهـم نظـرا لتواجدهــا خارج البلاد.

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