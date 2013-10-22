أخبار عاجلة

مساء dmc - رئيس البنك الدولي لـ الرئيس السيسي: مصر حققت تقدمآ في الإصلاح الاقتصادي -
وزير شئون النواب ينفى تقديم مشروع قانون "خفض سن القضاة" -
خالد الجندي عن التحرش بـ"فتاة الزقازيق": كارثة حولت المجتمع لوحوش آدمية ​-فيديو -
بعد حكم تيران وصنافير.. مصطفى بكري: الكرة في ملعب البرلمان -
كبيش: حكم سريان اتفاقية تيران وصنافير «منعدم ولا أثر له» -
فيديو| المسلماني: عدلي منصور لا يحصل على أجر لرئاسته «أمناء» البورصة -
أديب: «حد في البرلمان يقدر يقول تيران وصنافير مصرية؟» -
فيديو| مصريون يتظاهرون تأييدًا للرئيس في واشنطن: «بنحبك يا سيسي» -
«المصريين الأحرار»: قمة السيسي وترامب ستحرك المجتمع الدولي لنسف الإرهاب -
قعدة رجالة - إياد ومكسيم بينقذوا شريف في أخر لحظة " هجبلك الرجالة يقفوا جنبي قبل ما أتضرب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

"تمرد" و10 أحزاب ليبرالية وإسلامية ترفض مشروع قانون التظاهر الجديد

Google+ Print
"تمرد" و10 أحزاب ليبرالية وإسلامية ترفض مشروع قانون التظاهر الجديد "تمرد" و10 أحزاب ليبرالية وإسلامية ترفض مشروع قانون التظاهر الجديد
الأحزاب والحركات السياسية: يمثل تراجعا عن مشروعات قوانين سابقة ويكبِّل حق التظاهر السلمي

كتب : محمد الدعدع الثلاثاء 22-10-2013 15:46

انتقد ممثلو أحزاب الدستور والنور ومصر القوية والمصريين الأحرار والمصري الديمقراطي الاجتماعي والكرامة والتيار المصري ومصر الحرية والعدل، وممثلو التيار الشعبي وحركة تمرد، وقيادات شبابية وحقوقية وشخصيات عامة، قانون التظاهر الذي تحاول تمريره، واعتبروه تراجعا عن مشروعات القوانين المعروضة سابقا، لأنه يكبِّل حق التظاهر السلمي، بما يتضمنه من أعباء إدارية وإعطاء وزارة الداخلية سلطة منع التظاهر وتقييد الاعتصام، ومبالغة في المسافة التي تفصل المتظاهرين عن المنشآت التي يتظاهرون ضدها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حماية المسار الديمقراطي التابعة لمجلس الوزراء مساء أمس، بممثلي القوى السياسية والأحزاب والمنظمات الحقوقية؛ لمناقشة مشروع قانون التظاهر، بحضور الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء وعضو اللجنة، والسفير عز الدين شكري فشير مقرر اللجنة.

وطالب الحضور بتأجيل إصدار القانون وكذلك قانون مكافحة الإرهاب لحين انتخاب مجلس نيابي جديد بطريقة حرة ونزيهة، اعتمادا على ما تتضمنه نصوص القوانين الجنائية السارية من أحكام كافية، وعلى ضرورة أن تتواكب الجهود السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع الجهد الأمني، وأكدوا أن صدور قانون لتنظيم حق التظاهر يجب أن يأتي ضمن منظومة متكاملة لتحقيق العدالة الانتقالية، تشمل تطوير وتحديث جهاز الشرطة، وتدريب أفراده على التعامل مع المظاهرات والاعتصامات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول