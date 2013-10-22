"الوطن" تنشر محضر الإفراج عن المحتجزين المصريين في أجدابيا الليبية

الإفراج عن المصريين مقابل إعادة محاكمة السجناء الليبيين في مصر

كتب : محمد حسن عامر منذ 22 دقيقة

حصلت "الوطن" على محضر الإفراج عن السائقين المصريين الذين احتجزوا في ليبيا، أمس الأول، والذي تم من خلال مجلس حكماء مدينة "أجدابيا" الليبية والمجلس المحلي والغرفة الأمنية بـ"أجدابيا"، وممثلي منظمات المجتمع المدني وجهات أمنية أخرى، وجاء نص المحضر كالتالي:

"بسم الله الرحمن الرحيم، محضر اتفاق.. إنه في يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر 2013، في مدينة أجدابيا الليبية، تم الاتفاق بين الطرف الأول: المخابرات الحربية المصرية فرع مطروح، ويمثلها العميد علاء أبوزيد، رئيس مكتب المخابرات الحربية، ومندوبًا عنه الشيخ عبدالجليل عبدالزيم علواني والحاج كامل عبدالزين علواني، والطرف الثاني: أهالي الصيادين الليبيين المحتجزين في السجون العسكرية المصرية، ويمثلهم منظمات المجتمع المدني التي يمثلها صلاح الساكر إبراهيم، ومجلس حكماء أجدابيا يمثله حسين زيدان حداد، والمجلس المحلي في أجدابيا ويمثله مفتاح الكاديكي، وينص الاتفاق على: أولاً.. الإفراج عن السائقين المصريين والشاحنات وتسليمهم إلى مندوبي المخابرات المصرية، ثانيًا.. إعادة إجراء محاكمة السجناء الليبيين في السجون المصرية، ثالثًا.. السماح لأهالي الليبيين المحتجزين في مصر بزيارة ذويهم في السجون المصرية".

"الجظران": الحادث عابر وانتهى سريعا.. ولا نقدر على العيش دون إخوتنا المصريين

وأرفق مع محضر الاتفاق كشف بأسماء المسجونين الليبيين في مصر، وعددهم 16 هم: "فواز عبدالرحمن محمد الزوي، وسراج فرج طاهر الزوي، وناصر عبدالرحيم عتمان الزوي، وفايز محمد أحمد شقلوف، وأحمد آدم صالح علي"، إضافة إلى عدد من السجناء الليبيين المحتحزين في مصر.

وأشار الشيخ سعيد الجظران، رئيس مجلس الحكماء والشوري لمدينة أجدابيا وضواحيها، في اتصال له مع "الوطن"، إلى أنه "منذ البداية تواصلنا مع الأهالي المعتصمين والذين أغلقوا الطريق أمام المصريين، وأخبرونا أن ذويهم محتجزون في السجون المصرية، وأنهم يرغبون فقط في زيارتهم لأنهم لا يعرفون عنهم شيئًا ولا يعرفون ما هي التهم الموجهة إليهم".

وأضاف: "تم التواصل مع الحاج عبدالجليل عبدالزين العلواني وشقيقه الحاج كامل، والمكلفين من العميد علاء أبوزيد، ونحن كحكماء أجدابيا والمناطق التابعة لها، تحدثنا وعدد من المسؤولين مع الأهالي المعتصمين، وطلبنا منهم إنهاء الاعتصام والسماح بإعطاء الجانب المصري فرصة لاستقبالهم في مصر، كي يلتقوا ذويهم ويطلعوا على أمورهم".

وأكد الجظران تقديره لمصر وشعبها وللمخابرات الحربية، قائلاً: "هذا حدث عابر وبسيط وانتهى سريعًا، والمصريون لا يقدرون العيش بدون إخوتهم الليبيين، وكذلك الليبيين لا يقدرون العيش بدون إخوانهم المصريين".



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كشف باسماء الليبيين المحتجزين في مصر



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كشف باسماء الليبيين المحتجزين في مصر