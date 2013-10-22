انعقاد المؤتمر الـ34 للجمعية الأوروبية لجراحة العظام بالهند

عقد مؤخرا مؤتمر "سكوت" الـ34 للجمعية الأوروبية لجراحة العظام بالهند بمدينة حيدر أباد والذى يشمل أعضاء من مختلف دول العالم.

وصرح الدكتور بهاء قرنة أستاذ جراحة العظام بطب الأزهر وأحد المشاركين فى المؤتمر، بأن المؤتمر شارك فيه عدد كبير من جراحى العظام بمختلف دول العالم، وتم تقديم أحدث ما توصل إليه العلم فى جراحات العظام المختلفة والتخصصات الدقيقة فى جراحات العظام.

وقال قرنة إنه تم عقد جلسات خاصة لمختلف التخصصات مثل جراحات العمود الفقرى وإصابات الملاعب وتخصص عظام الأطفال وجراحات المفاصل والإصابات.

وأشار قرنة إلى أنه عقد مجموعة من ورش العمل على هامش المؤتمر فى تخصص جراحة العظام للمساعدة فى رفع المستوى التدريبى للأطباء فى التخصصات المختلفة، وكان يصاحب المؤتمر معرض طبى كبير للشركات التى تعمل فى مجال جراحة العظام منها الشركات العالمية ومنها شركات من الهند.

شارك فى المؤتمر 100 طبيب متخصص من مختلف الجامعات المصرية، منهم من تقدم بأبحاث وأوراق بحثية، ومنهم من كان مشاركا فى إلقاء المحاضرات.

> وعقدت دورا ت تدريبية، وتم توزيع جوائز على أفضل الأبحاث وكذلك توزيع جوائز على الناجحين فى دبلومه جراحة العظام التى تمنحها الجمعية الأوروبية لجراحة العظام.