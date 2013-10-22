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15 إطلالة مختارة من كاتالوغ "سيدتي أزياء"

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15 إطلالة مختارة من كاتالوغ "سيدتي أزياء" 15 إطلالة مختارة من كاتالوغ "سيدتي أزياء"

يجمع كاتالوغ "سيدتي أزياء" بين صفحاته الـ208 كلّ تفاصيل موضة الخريف والشتاء. وهو يشكّل بذلك مرجعاً أساسياً لكلّ سيّدة تهتمّ بأناقتها وتحرص على مواكبة الموضة؛ إذ يقدّم لها تغطية كاملة وشاملة لأسابيع الموضة العالمية الأربعة: نيويورك، ولندن، وميلان، وباريس، وكلّ ما تضمّنته من عروض الأزياء الجاهزة. كما يتضمّن قسماً خاصّاً بالخياطة الراقية، يجمع أفخم ما قدّمه المصمّمون العالميون والعرب في هذا المجال.
في كاتالوغ "سيدتي أزياء"، يمكنك أيضاً استعراض أحدث مجموعات المجوهرات والساعات والاكسسوارات التي تحمل توقيع أفخم الدور العالمية، بالإضافة إلى صفحات تهتمّ بأناقة الرجل وحوار خاصّ مع المصمّم العالمي ستيفان رولان، توقّع فيه أن تتحول دبي إلى مدينة للموضة العالمية، وأطلق عليها لقب "باريس الشرق".
يتوفر "سيدتي أزياء" في المكتبات، فلا تفوّتي فرصة جعله دليلاً لأناقتك في هذا الموسم.

 

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