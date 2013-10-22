البيض لعلاج الشَّعر الجافّ الخشن

الرياض- آلاء عشيبه

يتعرَّض الشَّعر بأنواعه المختلفة للعديد من المشاكل، كالجفاف والإجهاد والتلف، ما يجعله في حاجة ماسَّة إلى العناية والإصلاح.

وقد قام "سيِّدتي نت" بالبحث عن أسرع الحلول وأكثرها فاعليَّة، ووجد أنَّ البيض هو المكوِّن المشترك والفعَّال في معظم أقنعة الشَّعر، ويقدِّم بين يديكِ أهم هذه الأقنعة:

البيض لعلاج تقصُّف الشَّعر

المكوِّنات:

· صفار بيضتين.

· حبة أو حبتان من الأفوكادو.

· علبة من الزبادي.

· حبة من الموز.

· مجموعة من الزيوت، حسب اختيارك: "لوز، خروع...".

الطَّريقة: اخلطي جميع المقادير بالخلاط الكهربائيّ، وضعي الخليط على شعركِ لمدَّة 30 دقيقة.

البيض لعلاج جفاف الشَّعر

المكوِّنات:

· صفار بيضة.

· زيت خروع.

الطَّريقة: امزجي صفار البيضة مع القليل من زيت الخروع، ثمّ ضعي المزيج على شعركِ، ودلِّكيه لمدَّة 3 دقائق، واتركيه لمدَّة نصف ساعة أو ساعة.

بعد الانتهاء، قومي بغسل شعركِ بالماء السَّاخن المضاف إليه القليل من عصير الليمون. وفي النهاية، اغسلي شعركِ بالماء البارد.

البيض لعلاج تلف الشَّعر

المكوِّنات:

· زبادي.

· صفار بيضة.

· حلبة مطحونة.

الطَّريقة: اخلطي المكوِّنات جيداً، وافردي الخليط على شعركِ لمدَّة ساعتين، واستخدميه على شعركِ مرتين أسبوعياً لمدَّة شهر، أو حتى يستعيد الشَّعر عافيته.

* يعتبر هذا القناع من أفضل الأقنعة الملائمة للشَّعر التَّالف والمصبوغ.

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