«جارديان»: أسماء المواليد والمجوهرات تكشف «هوس المصريين بالسيسى»

كتب : نورهان السبحى الثلاثاء 22-10-2013 10:10

قالت صحيفة «جارديان» البريطانية إن ما سمته «هوس السيسى» يجتاح مصر حاليا، ورصدت الصحيفة -التى اعتادت انتقاد القوات المسلحة المصرية وفتح صفحاتها لأعضاء تنظيم الإخوان مؤخرا- وسائل المصريين فى التعبير عن تأييدهم ودعمهم لوزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسى فى سبيل ترشحه للرئاسة. وأوضحت الصحيفة أن المصريين يشعرون بالامتنان للسيسى لأنه أنقذ البلاد من المعزول محمد مرسى، وهو الإسلامى الذى رأى معارضوه أنه كان يحاول سرقة مصر من طابعها المعتدل، ويعيد الاستقرار لهم بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من الفوضى. وتابعت أن حب السيسى أصبح مرئيا فى أغلب شوارع مصر حيث تنتشر صورته على فاترينات المحلات التجارية وجدران البيوت، واستخدم بعض التجار اسمه وصوره للترويج لبضائعهم، ومن أمثلة ذلك قيام أحد متاجر بيع المجوهرات بتصميم عُقد باسم السيسى، ووضعت صاحبة متجر صورته على أحد أصناف الشيكولاته، وكتبت على صنف آخر: «نشكر السيسى من أعماق قلوبنا». وذكرت الصحيفة أن أحد محال الأطعمة أطلق على أحد شطائره «سندويتش السيسى»، وفى مدينة السويس سمى أحد الآباء مولوده الجديد «السيسى».