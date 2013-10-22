"الخمسين" تبدأ عقد جلسات عامة "سرية".. وموسى يصر على عدم حضور الاحتياطيين

كتب : محمد يوسف منذ 25 دقيقة

وسط أجواء سرية وإجراءات أمنية غير مسبوقة، بدأت "لجنة الخمسين" لتعديل الدستور، عقد جلسات عامة مغلقة وسرية، لم يعلن عن جدول أعمالها، وتم منع الجميع من الاقتراب من القاعة المخصصة للاجتماع، وهي قاعة اللجنة العامة بالشورى بعد تغير مكانه المعتاد بالقاعة الكبرى وعمل بوابات اليكترونية وتواجد أمني كثيف.

وقالت مصادر، إن القرار صدر من عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين بمنع واقتراب الصحفيين والإعلاميين أو حتى موظفي مجلس الشورى

وقال عدد من أعضاء اللجنة الأساسين، إنهم لم يتسلموا مسودة أولية، ولا يعلموا ما سيتم نقاشه خلال الجلسة.

واستمر عمرو موسى، على قراره برفض حضور الاحتياطيين، وقال لعدد منهم، التقى به، إنه سيحل المشكلة الخميس المقبل، لكن لن يحضر الاحتياط حتى يتم حل المشكلة.

وعلمت "الوطن" أنه لن يتم توزيع نسخة مطبوعة من المسودة الأولية، بل تعرض على شاشات عرض فقط حتى لا تتسرب المواد وأنه سيتم التصويت خلال الجلسة المغلقة على عدد كبير من المواد منها مواد الحقوق والحريات.