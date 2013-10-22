زواج جومانا مراد من أردني

بشكل مفاجىء، وسريع، وسريّ جداً، عقدت الفنانة جومانا مراد قرانها على المحامي الأردني ربيع بسيسو، مساء الأحد الماضي، في حفل اقتصر على أسرتي العروسين فقط، ومن دون علم أحدٍ على الإطلاق.

جومانا وربيع ظهرا بشكل أنيق، في حفلة عقد القران التي أقيمت بالفيللا الخاصّة بها بمنطقة العريش المصرية، وهما يستعدّان لإقامة حفلة زفاف ضخمة تضمّ الفنانين والأصدقاء.

"سيدتي نت" تهنىء العروسين وتتمنّى لهما حياة سعيدة.

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