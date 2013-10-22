أخبار عاجلة

مساء dmc - رئيس البنك الدولي لـ الرئيس السيسي: مصر حققت تقدمآ في الإصلاح الاقتصادي -
وزير شئون النواب ينفى تقديم مشروع قانون "خفض سن القضاة" -
خالد الجندي عن التحرش بـ"فتاة الزقازيق": كارثة حولت المجتمع لوحوش آدمية ​-فيديو -
بعد حكم تيران وصنافير.. مصطفى بكري: الكرة في ملعب البرلمان -
كبيش: حكم سريان اتفاقية تيران وصنافير «منعدم ولا أثر له» -
فيديو| المسلماني: عدلي منصور لا يحصل على أجر لرئاسته «أمناء» البورصة -
أديب: «حد في البرلمان يقدر يقول تيران وصنافير مصرية؟» -
فيديو| مصريون يتظاهرون تأييدًا للرئيس في واشنطن: «بنحبك يا سيسي» -
«المصريين الأحرار»: قمة السيسي وترامب ستحرك المجتمع الدولي لنسف الإرهاب -
قعدة رجالة - إياد ومكسيم بينقذوا شريف في أخر لحظة " هجبلك الرجالة يقفوا جنبي قبل ما أتضرب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

زواج جومانا مراد من أردني

Google+ Print
زواج جومانا مراد من أردني زواج جومانا مراد من أردني

بشكل مفاجىء، وسريع، وسريّ جداً، عقدت الفنانة جومانا مراد قرانها على المحامي الأردني ربيع بسيسو، مساء الأحد الماضي، في حفل اقتصر على أسرتي العروسين فقط، ومن دون علم أحدٍ على الإطلاق.
جومانا وربيع ظهرا بشكل أنيق، في حفلة عقد القران التي أقيمت بالفيللا الخاصّة بها بمنطقة العريش المصرية، وهما يستعدّان لإقامة حفلة زفاف ضخمة تضمّ الفنانين والأصدقاء.
"سيدتي نت" تهنىء العروسين وتتمنّى لهما حياة سعيدة.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي