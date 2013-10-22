عبادي الجوهر ضيف أول حلقة من برنامج "حلو الكلام"

أطلّ مساء أمس الإثنين في 21 أكتوبر/تشرين الأول الفنان السعودي عبادي الجوهر كأوّل ضيوف الإعلامية د.بروين حبيب، في أولى حلقات البرنامج الاجتماعي الجديد "حلو الكلام"، الذي عادت من خلاله حبيب إلى قناة "دبي"، بعد برنامجها الثقافي الناجح "نلتقي مع بروين"، الذي استمر عدّة سنوات، حيث تحدّث الفنان عبادي الجوهر عن بعض محطات حياته الفنية والاجتماعية والعائلية.

وحول إطلاق البرنامج أكد علي خليفة الرميثي، مدير تلفزيون دبي، أن طبيعة البرنامج الجديد تختلف عن سابقه، وعن بقية البرامج الأخرى، من حيث تطرّقه للعديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية بطريقة مبتكرة، تميل إلى الحوار الهادىء والطرح الموضوعي، بعيداً عن التشنّج والنقاشات الحادة، طارحاً الكثير من المواضيع التي سيتفاعل معها الجمهور مباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف الرميثي قائلاً: "البرنامج يلتقط نبض الشارع، وهو أقرب إلى عزف راقٍ على أنغام قضايا اجتماعية نعيشها في وطننا العربي بنسب مختلفة وبدرجات متفاوتة، حيث تناقش بروين ضيوفها الذين تختارهم بعناية فائقة في كلّ حلقة، في مواضيع مختلفة، ودون أيّ قيود أو معايير مسبقة، لأن البرنامج الجديد هو رأي الناس".

وحول طبيعة المواضيع التي يتم تناولها في البرنامج الجديد، أكدت بروين أنّ طبيعة البرنامج تتيح التطرق لمختلف القضايا الاجتماعية والفنية، وصولاً إلى المواضيع التي تحمل لمسة ثقافية بطريقة أو بأخرى، كالحلقة الخاصة بالجرأة في الدراما العربية بعد الأحداث العربية الراهنة، وحلقة أخرى عن الجسد الجديد وعمليات التنحيف التي نسمع عنها يومياً، ولا يخلو أيّ مجلس من الحديث عنها. كما سيتابع الجمهور حلقة حول المرأة، المذيعة ومقدّمة البرامج في الإعلام المرئي.

برنامج "حلو الكلام" من إخراج حسين بن حيدر.

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