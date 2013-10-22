تعيين نهاد أبو القمصان بالمجلس الاستشاري للبنك الدولي

كتب : هدى رشوان منذ 37 دقيقة

عُيِّنت المحامية والخبيرة في مجال حقوق المرأة نهاد أبو القمصان، كعضو في المجلس الاستشاري للبنك الدولي، المعني بالمساواة بين الجنسين والتنمية.

ويهدف المجلس النظر في التقدم المحرز لتحقيق المساواة بين الجنسين على الصعيد العالمي، ودراسة القيود والتحديات التي تحول دون إحراز تقدم، وتقديم المشورة لعمل البنك الدولي في مجال المساواة بين الجنسين، حول كيفية دعم مشاركة المرأة السياسية والاقتصادية ووصولها لفرص العمل والخدمات المالية.

ويتكون المجلس الحالي من 20 عضوا من كافة أنحاء العالم؛ هم بيني إببيواردينا مسؤول البنات والنساء والمدير المساعد للالتزامات بمبادرة كلينتون العالمية، وكريستيان فريس باخ وزير التعاون الإنمائي من الدنمارك، وإليزابيث برودريك مفوض التمييز على أساس الجنس من أستراليا، وويني بيانيما المدير التنفيذي لمنظمة أوكسفام الدولية، وماريا أيتل الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة نايكي، وهيليفي إنجستروم وزيرة التعاون الإنمائي الدولي بالسويد، وجوستين جرينينج وزير الدولة للتنمية الدولية ببريطانيا، وفيفيانا كارو هينوهوزا وزير التخطيط للتنمية البوليفي، وأنديرا جايزينج مدير مبادرة حقوق المرأة الجماعية في "LCWRI" بالهند، ونورسيبحباني كاتجاسونجكانا منسق وطني "LBH - APIK"، جمعية المساعدة القانونية الإندونيسية للمرأة، وأيرين خان المدير العام للمنظمة الدولية لقانون التنمية، وزانج ليكسي رئيس جامعة الصين للسيدات، وخليفة مراح وزير المالية بسيراليون، وفومزيل ملامبو نكوكا المدير التنفيذي بمنظمة الأمم المتحدة للمرأة، ونغوزي أوكونجو إيويالا وزير المالية والوزير المنسق للاقتصاد بنيجيريا، وكاثرين راسل سفير قضايا المرأة العالمية بوزارة الخارجية الأمريكية، وماريا فرناندا تيكسيرا نائب الرئيس الأول لـ"فيرست داتا" بالبرازيل، وميلاني فرفير المدير التنفيذي لمعهد المرأة والسلام والأمن بجامعة جورج تاون، وسامية زكريا المدير العام للوكالة المركزية للإحصاء بإثيوبيا، وأخيرا نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة وعضو المجلس الاستشاري الدولي للمجتمع المدني بالأمم المتحدة للمرأة.