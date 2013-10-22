بكاء منى الشاذلي على الهواء تأثرا بكلام والد عروس كنسية "العذراء"

كتب : فاطمة النشابي منذ 25 دقيقة

شهدت حلقة الأمس، من برنامج "جملة مفيدة"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على شاشة "mbc مصر"، بكاء وتأثر الشاذلي خلال الحلقة، وذلك عندما عرضت آخر صورة للطفلة مريم، التي راحت ضحية حادث إطلاق النار على كنسية العذراء بحي الوراق، مساء أمس الأول.

ومرة أخرى تأثرت الشاذلي، عندما بكى أمير عيسي، والد العروسة؛ بسبب فقدانه أفراد من عائلته وإصابة العديد في الحادث.

وقال عيسي باكيا: "ليه يحصل كدة عايز أفهم، عايزين إيه مننا، دا مش بني آدم اللي عمل كدة، ليس له ملة وأطلب بحقي وأن يتم القبض عليهم، وأطلب من وزيري الدفاع والداخلية، إن حقنا ميروحش، وكلمة مسيحي ومسلم غير موجودة في قاموسنا".