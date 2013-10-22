Kim Kardashian تتحدّى العالم في إطلالاتها بعد الولادة

شغلت نجمة التِّلفاز الشَّهيرة Kim Kardashian صحافة الموضة بحملها في الأشهر الماضية للزيادة الملفتة التي طرأت على وزنها، وبعد أن أنجبت طفلتها North West، أرادت النَّجمة أن تثبت بأنَّها قادرة على خسارة الوزن الزَّائد في فترة بسيطة لتتألَّق بإطلالات جذَّابة كما عوَّدتنا.

ظهرت Kim Kardashian بعد ولادتها بلوك مختلف بشعر أشقر، وإطلالات يظهر عليها تأثير صديقها نجم الراب الشَّهير Kanye West وهو من عشَّاق الموضة ومتابعيها.

شوهد النجمين في باريس أثناء فعاليَّات أسبوع الموضة المقام هناك، حيث حضرا عرض دار "Givenchy" باعتبارهما أصدقاء مقرَّبين للمصمم Riccardo Tisci, وقد تألَّقت Kim حينها بفستان أسود بأكمام شفافة وكشكشات ناعمة على الخصر ولكننا لم نشاهد منها حتى الآن إلا الأزياء السوداء والألوان المحايدة للأسف، ولكننا نتوق لرؤيتها متألِّقة بالمزيد من الطَّبعات والألوان المشرقة مستقبلاً.

شاهدي الصُّور وأخبرينا بملاحظاتكِ على إطلالات Kim Kardashian بعد الولادة.

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