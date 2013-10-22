أخبار عاجلة

كبيش: حكم سريان اتفاقية تيران وصنافير «منعدم ولا أثر له» -
فيديو| المسلماني: عدلي منصور لا يحصل على أجر لرئاسته «أمناء» البورصة -
أديب: «حد في البرلمان يقدر يقول تيران وصنافير مصرية؟» -
فيديو| مصريون يتظاهرون تأييدًا للرئيس في واشنطن: «بنحبك يا سيسي» -
«المصريين الأحرار»: قمة السيسي وترامب ستحرك المجتمع الدولي لنسف الإرهاب -
قعدة رجالة - إياد ومكسيم بينقذوا شريف في أخر لحظة " هجبلك الرجالة يقفوا جنبي قبل ما أتضرب" -
المصري يهزم إنبي بثنائية.. ويخطف المركز الثالث من الزمالك -
بالفيديو.. رئيس الإنتاج الحربي يُكذب مرتضى منصور على الهواء -
قعدة رجالة - النجمة " بوسي " لـ شريف سلامة ... انت راجل بياع أدور عليك ليه " هديك بالبونية في وشك " -
قعدة رجالة - بوسي لـ شريف سلامة ... أنا لو شوفتك في الشارع هبوظلك وشك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

ميريام فارس تتسوّق بين باريس ولندن

Google+ Print
ميريام فارس تتسوّق بين باريس ولندن ميريام فارس تتسوّق بين باريس ولندن

قليلات هن الفتيات اللواتي لا يعشقن التسوّق. حتى أن هذه "الهواية" بدأت تصبح إحدى الصفات الملازمة لكل فتاة، وحتى النجمات. ولكن عشق الفنانة ميريام فارس للتسوّق قد فاق الحدود، حتى أنها مستعدة للذهاب الى بلاد العالم كلها لكي تشتري الملابس والإكسسوارات التي ترغب بها. ومنذ أيام قليلة كانت ميريام في جولة في أسواق مدينة الضباب لندن، حيث زارت الكثير من المراكز التجارية والمتاجر العالمية. ثم أتبعت رحلتها هذه الى باريس، حيث تجوّلت في أسواقها المعروفة بمتعة التسوّق. ولم تكتف ميريام بالاستمتاع برحلتها لوحدها بل شاركت بها معجبيها من خلال عرض الصور على حسابها الخاص على الـInstagram. فما رأيك بهذه الصور؟

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي