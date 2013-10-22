ميريام فارس تتسوّق بين باريس ولندن

قليلات هن الفتيات اللواتي لا يعشقن التسوّق. حتى أن هذه "الهواية" بدأت تصبح إحدى الصفات الملازمة لكل فتاة، وحتى النجمات. ولكن عشق الفنانة ميريام فارس للتسوّق قد فاق الحدود، حتى أنها مستعدة للذهاب الى بلاد العالم كلها لكي تشتري الملابس والإكسسوارات التي ترغب بها. ومنذ أيام قليلة كانت ميريام في جولة في أسواق مدينة الضباب لندن، حيث زارت الكثير من المراكز التجارية والمتاجر العالمية. ثم أتبعت رحلتها هذه الى باريس، حيث تجوّلت في أسواقها المعروفة بمتعة التسوّق. ولم تكتف ميريام بالاستمتاع برحلتها لوحدها بل شاركت بها معجبيها من خلال عرض الصور على حسابها الخاص على الـInstagram. فما رأيك بهذه الصور؟