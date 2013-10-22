هل تختارين حذاء بتصميم ذكوري؟

شهدنا هذا الموسم تصاميم ذكورية بين مجموعات الأحذية المخصّصة للنساء. حيث عمد الكثير من المصممين إلى الابتعاد قليلاً عن الأحذية النسائية ذات الكعوب العالية، والاتجاه نحو القصّات والأشكال التي تليق بإطلالة الرجل وتشبه أحذيته التقليدية، في محاولة منهم لمنح إطلالة المرأة لمسة من الجرأة والرصانة في الوقت نفسه. وعلى الرغم من بعض اللمسات الأنثوية التي أضيفت الى بعض الأحذية، من خلال الجلد اللماع والنقوش والألوان الناعمة، كانت التصاميم المقدّمة ذكورية بامتياز. ومع اعتماد هذه التصاميم، يمكنك التنويع في إطلالاتك وفق النمط الذي ترغبين به. فإذا أردت، مثلاً، أن تحصلي على إطلالة صبيانية وجريئة، بإمكانك اختيار هذا النوع من الأحذية مع سروال أو طقم رسمي. أما إذا كنت ترغبين بإحداث نوع من التناقض في إطلالتك، عندها يمكنك انتعال هذه التصاميم مع التنانير والفساتين. فهل ستجرؤين على اختيار حذاء بتصميم ذكوري؟

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