شوقي غريب: لا يوجد في كرة القدم ما يسمى بطريقة اللعب

قال شوقي غريب المدير الفني للإسماعيلي أنه لا يوجد ما يسمى بطريقة اللعب في عالم كرة القدم.

ويخلف غريب في تدريب الإسماعيلي محمد وهبة المستقيل مؤخرا.

وقال غريب لـFilGoal.com: "كمحاضر دولي، أرى أن فريق الكرة يضم 11 لاعبا لا بد من تحلي المرونة في وضعهم داخل الملعب لخوض أي لقاء".

وأوضح "أنا كمدرب أحدد خطتي من واقع معرفتي بإمكانات لاعبي فريقي، وأسلوب لعب الفريق المنافس".

وتابع "من واقع وصولي لإمكانات لاعبي فريق الإسماعيلي، سألعب بالشكل الذي يحقق لي الفوز في أي مباراة أخوضها".

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة القناة في دور الـ16 من مباريات كأس مصر.

وأتم المدرب العام السابق لمنتخب مصر "الإسماعيلي يمتلك لاعبين متميزين وأصحاب خبرات دولية ومرونة تكتيكية سوف تساعدني في تطبيق رؤيتي وتغيرها أثناء سير المباراة طبقا لأداء المنافس".