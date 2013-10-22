وزير الصحة يعتمد إنشاء مجمع طبي جديد بسعة 1000 سرير

يخدم شرق الخط السريع على مساحة مليون متر مربع

حسين هزازي (جدة)

اعتمد وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة أمس، إنشاء مجمع طبي جديد لمحافظة جدة بسعة 1000 سرير يخدم أهالي وسكان شرق الخط السريع. وقال مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة إنه تم تحديد الموقع المناسب بالتنسيق مع أمانة محافظة جدة لإنشائه، على مساحة مليون متر مربع.جاء ذلك خلال استقبال مدير الشؤون الصحية بجدة الدكتور سامي باداود في مكتبه صباح أمس، المسؤولين بصحة جدة وبحضور مساعدي مدير الشؤون الصحية بجدة ومديري الإدارات وموظفي مديرية الشؤون الصحية بجدة الذين هنأوا مدير الشؤون الصحية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.وهنأ الدكتور سامي باداود جميع الموظفين بهذه المناسبة، سائلا الله العلي القدير أن يعيدها على هذه البلاد المباركة بالخير واليمن والبركات. كما هنأ الجميع بنجاح خطة حج هذا العام، مشيدا بالدور المتميز الذي قامت به وزارة الصحة في رعاية حجاج بيت الله الحرام وما قدمته من خدمات طبية وعلاجية وصحية للحجاج، وناشد العاملين في مراكز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز وميناء جدة الإسلامي لمواصلة جهودهم المباركة لتقديم الخدمات الصحية للحجاج حتى عودتهم إلى بلادهم بإذن الله.وفي الختام قدم مدير صحة جدة شكره لجميع العاملين في المرافق الصحية الذين عملوا على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات الصحية لجميع المواطنين وحجاج بيت الله الحرام.