تدريس الهوية الوطنية شرط للتصديق للمدارس الأجنبية

عبدالله غرمان (جدة)

ألزمت الإدارة العامة للتربية والتعليم بجدة المدارس الأجنبية الفئة ( أ) والمصنفة لقبول السعوديين، بضرورة تدريس مواد الهوية الوطنية مع الأخذ في الاعتبار ألا يقل نصاب الحصص عن 50 في المائة من الحصص في التعليم العام الحكومي.وأكد مدير عام التربية والتعليم بمحافظة جدة عبدالله الثقفي في تعميم بعث به إلى جميع المدارس الأجنبية، على ضرورة أن يكون الحد الأدنى لتدريس تلك المواد في المدارس الأجنبية غير المصنفة لقبول السعوديين حصتين أسبوعيا لطلاب الصفوف الثلاثة الأولى بمعدل ثلاث حصص أسبوعيا لطلاب الصفوف الثلاثة الأولى وثلاث حصص أسبوعيا لطلاب الصف الرابع وحتى الصف الثاني عشر، بحسب ما ورد في قرار وزير التربية والتعليم.وتضمن التعميم كذلك الالتزام بتدريس مواد الهوية الوطنية لجميع الطلاب والطالبات في مدارس التعليم الأجنبي، ويعتبر ذلك شرطا أساسيا للتصديق على الوثائق الدراسية للطالب والطالبة ومعادلتها.