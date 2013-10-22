فتح التسجيل أمام طلاب وطالبات الانتساب الكلي

أحمد السلمي (جدة)

فتحت إدارة التربية والتعليم بجدة بوابة التسجيل للراغبين في الدراسة برنامج تسجيل الطلاب والطالبات الراغبين في الدراسة عن طريق الانتساب الكلي، والذي يعد أول برنامج حاسوبي في المملكة يهتم بتسجيل الطلاب والطالبات الراغبين في إكمال دراستهم الدراسة من منازلهم أو أعمالهم من خلال الموقع إلكتروني للإدارة واختيار المدرسة الحكومية المناسبة التي تقع في الحي الذي يسكن به والتسجيل بها وفق المتاح منها للبنين والبنات.وأوضح مدير إدارة القبول والتسجيل بالإدارة يحيى القحطاني، أن الإدارة ابتكرت البرنامج الجديد وغير المسبوق لخدمة طلاب وطالبات الانتساب الكلي لتوفير عليهم الوقت والجهد من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني واختيار مدارسهم دون تكبد عناء مراجعة الإدارة أو المدرسة.وأشار القحطاني، إلى أن البرنامج يستهدف الطلاب السعوديين وغير السعوديين، ويشمل الطلاب المنقطعين عن الدراسة والموظفين الراغبين في إكمال دراستهم عن طريق الانتساب الكلي «المنازل» وكذلك الطلاب السوريين الذين لم تتوفر لهم مقاعد في المدارس الحكومية والأهلية ولم يتمكنوا من التسجيل في الفترة الصباحية يتاح لهم التقدم للدراسة عن طريق الانتساب من خلال الموقع.وأوضح القحطاني، أن من أهم الشروط المطلوبة للطلاب الموظفين موافقة جهة العمل لتمكينه من إكمال تسجيله، مبينا أن الانتساب الكلي «المنازل» لا ينطبق على طلاب وطالبات مدارس التحفيظ وكذلك طلاب المدارس الليلية إضافة إلى طلاب نظام المقررات الذين لا يحق لهم الانتساب.وكشف القحطاني، عن إرسال تعميم الضوابط والإجراءات والشروط الوزارية على جميع المدارس بالمحافظة وفق شروط القبول وكيفية التسجيل في المرحلتين المتوسطة والثانوية الحكومية التي يتم قبول الطلاب والطالبات بها بعد إكمال تسجيلهم فيها مباشرة.وأضاف: «على الراغبين زيارة موقع الإدارة الرسمي لتعبئة النموذج الخاص بالقبول».