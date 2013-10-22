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ضبط معمل للعرق المسكر على طريق «هدى الشام»

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 عبدالمحسن السابطي (جدة)

داهمت الفرق الرقابية ببلدية بريمان الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، موقعا خاصا لتصنيع العرق المسكر على طريق «هدى الشام»، فيما أتلفت الفرق كميات الكراتين المعبأة والمعدة للبيع.وأوضح رئيس البلدية المهندس فهد بن فهاد المطيري لـ«عكاظ» أنه وأثناء الجولات الرقابية الليلية لمتابعة ومنع تهريب لحوم الأضاحي ومصادر الأدخنة ومواقع السكراب، استشعر المراقبون انبعاث روائح كريهة من إحدى المزارع.وأشار المطيري، إلى أنه وعلى الفور داهمت فرق الأمن الموقع حيث تبين أنه موقع خاص بتصنيع «العرق المسكر»، حيث تم على الفور التنسيق مع الجهات الأمنية للمشاركة في عملية المداهمة. وقال المهندس المطيري إن العمالة التي كانت متواجدة تمكنت من الهرب، مشيرا إلى ضبط جميع المعدات التي كانت تستخدم لإنتاج العرق، إضافة إلى كميات كبيرة من الكراتين المعبأة والمعدة للبيع والتي تم إتلافها بالكامل بعد التنسيق مع عمليات النظافة والتي بدورها وفرت ضواغط وعمالة وسيارة نقل لمصادرة ما تم ضبطه من مواد ومعدات.

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