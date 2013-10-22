صحة عسير: نتطلع لاعتماد مستشفى بارق بالميزانية القادمة

أصدرت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير بياناً توضيحياً حول ما نشر في عدد من وسائل الاعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي عن مطالبة أهالي محافظة بارق باعتماد انشاء مستشفى لهم. وذكرت صحة عسير أن محافظة بارق يخدمها حالياً 13 مركزاً للرعاية الصحية الأولية، وتبعد عن أقرب مستشفى حوالي 35 كم "مسفلت" يقع بمحافظة المجاردة، حيث يوجد بها مستشفى عام بسعة 100 سرير وتم اعتماد مستشفى عام جديد لها بسعة 200 سرير، كما تبعد عن محافظة محايل حولي 50 كم "مسفلت" ويقع بها مستشفى عام بسعة 170 سريرا واعتمد لها مؤخراً مستشفى للولادة والأطفال بسعة 200 سرير. وأفادت أنه بخصوص مطالبات الأهالي بافتتاح مستشفى لهم فنؤكد أن مشروع مستشفى بارق بسعة (100) سرير مرفوع في ميزانية العام القادم 1435 – 1436ه، ونتطلع أن يعتمد في الميزانية القادمة، مع العلم أن هذا المشروع تم الرفع به في عدد من الميزانيات السابقة ونتمنى أن يحظى بالموافقة قريباً، كما نؤكد مرة أخرى بأن هذا المستشفى هو أول أولويات المنطقة حالياً بعد اعتماد المستشفيات التي كانت تسبقه في الأولويات مؤخراً من خلال مكرمة خادم الحرمين الشريفين باعتماد 4 مستشفيات بالمنطقة في كل من خميس مشيط ومحايل وشرق عسير والساحل.