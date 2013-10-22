"البيئة" تتوقع ارتفاع السحب الدخانية بسبب كثافة حرق المخلفات بالدلتا

تتوقع وزارة الدولة لشئون البيئة، أن يكون يوم الأربعاء 23 أكتوبر يشهد تركيزات الملوثات(PM10) فى المستوى المعتدل, وأنها قد ترتفع إلى مستويات أعلى بسبب السحب الدخانية القادمة من الدلتا فى حالة الحرق بكثافة.

وأشار تقرير صادر أمس الاثنين, عن وحدة التنبوءات بنوعية الهواء أنه تتراوح درجة الحرارة بين 17 – 28 درجة مئوية والرطوبة بين 25 إلى 75% ويتراوح سمك طبقة الانعكاس الحرارى بين 200 – 1200 متر، وسرعة الرياح بين 2 م/ث – 6 م/ث، حيث تتراوح سرعة الرياح بين ساكنة ليلا إلى معتدلة نهاراً قادمة من الاتجاه الشمالى والشمالى الشرقى.

وأشار تقرير وحدة التنبوء، أن الظروف الجوية تساعد على تشتت الملوثات ولكن الرياح قادمة من محافظات شرق ووسط الدلتا (الدقهلية والشرقية والغربية) فمن المتوقع تمييز رائحة الدخان الخاصة بحرق المخلفات الزراعية فى حالة زيادة كثافة الحرق.

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