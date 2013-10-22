"الأبنية التعليمية" تعتمد إنشاء وتجديد 4 مدارس بالوادى الجديد

قال المهندس جمال سيد على، مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بالوادى الجديد، إن الهيئة قد وافقت على اعتماد عمليات إحلال وتجديد 3 مدارس بالمحافظة، وهى مدرسة "العبور الابتدائية" بمدينة الخارجة، والتى ما زال طلابها يعانون من عدم وجود مبنى يستكملون فيه دراستهم، ومدرسة "القصر القبلى" بمركز باريس، ومدرسة "عين الرخا" بمركز الداخلة.

وأشار مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بالوادى الجديد، إلى أن الهيئة قد اعتمدت الموافقة على إنشاء مدرسة ثانوية زراعية بمركز ومدينة باريس، بعد موافقة وزير الزراعة على إنشائها لخدمة أبناء المركز والقرى المحيطة بها، بدلا من السفر إلى مركز الخارجة الذى يبعد 90كيلو عن باريس، ولتخفيف الضغط على المدرسة الثانوية الزراعية بمركز الخارجة.