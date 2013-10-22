أخبار عاجلة

كبيش: حكم سريان اتفاقية تيران وصنافير «منعدم ولا أثر له» -
فيديو| المسلماني: عدلي منصور لا يحصل على أجر لرئاسته «أمناء» البورصة -
أديب: «حد في البرلمان يقدر يقول تيران وصنافير مصرية؟» -
فيديو| مصريون يتظاهرون تأييدًا للرئيس في واشنطن: «بنحبك يا سيسي» -
«المصريين الأحرار»: قمة السيسي وترامب ستحرك المجتمع الدولي لنسف الإرهاب -
قعدة رجالة - إياد ومكسيم بينقذوا شريف في أخر لحظة " هجبلك الرجالة يقفوا جنبي قبل ما أتضرب" -
المصري يهزم إنبي بثنائية.. ويخطف المركز الثالث من الزمالك -
بالفيديو.. رئيس الإنتاج الحربي يُكذب مرتضى منصور على الهواء -
قعدة رجالة - النجمة " بوسي " لـ شريف سلامة ... انت راجل بياع أدور عليك ليه " هديك بالبونية في وشك " -
قعدة رجالة - بوسي لـ شريف سلامة ... أنا لو شوفتك في الشارع هبوظلك وشك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"تعليم شمال سيناء" تناقش آلية تعويض طلابها دراسيا عن الحصص الفائتة

Google+ Print
"تعليم شمال سيناء" تناقش آلية تعويض طلابها دراسيا عن الحصص الفائتة "تعليم شمال سيناء" تناقش آلية تعويض طلابها دراسيا عن الحصص الفائتة

تشهد مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء صباح الغد الأربعاء، اجتماعا لمناقشة آلية تعويض الطلاب بمدارس المحافظة عن الفائت من الدروس خلال العام الدراسى الجديد.

وأعلنت المديرية أن هذا الاجتماع سيترأسه حسن حجازى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وقيادات التعليم والمعنيين بالشأن التعليمى فى المحافظة، للخروج برؤية مناسبة تترجم إلى قرار بشأن تعويض الطلاب دراسيا.

يذكر أن الدراسة لا تزال مؤجلة بمدارس محافظة شمال سيناء بسبب الأحداث الأمنية التى تشهدها المحافظة، ومن المقرر لها أن تستأنف السبت القادم وسط تباين أراء أولياء الأمور والمعلمين مابين مؤيد لعودتها ومعارض.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365