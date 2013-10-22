"تعليم شمال سيناء" تناقش آلية تعويض طلابها دراسيا عن الحصص الفائتة

تشهد مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء صباح الغد الأربعاء، اجتماعا لمناقشة آلية تعويض الطلاب بمدارس المحافظة عن الفائت من الدروس خلال العام الدراسى الجديد.

وأعلنت المديرية أن هذا الاجتماع سيترأسه حسن حجازى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وقيادات التعليم والمعنيين بالشأن التعليمى فى المحافظة، للخروج برؤية مناسبة تترجم إلى قرار بشأن تعويض الطلاب دراسيا.

يذكر أن الدراسة لا تزال مؤجلة بمدارس محافظة شمال سيناء بسبب الأحداث الأمنية التى تشهدها المحافظة، ومن المقرر لها أن تستأنف السبت القادم وسط تباين أراء أولياء الأمور والمعلمين مابين مؤيد لعودتها ومعارض.