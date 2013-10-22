بالصور.. مى كساب وأحمد بدير يرقصان على الأغانى النوبية بأسوان

شهد الاحتفال بمهرجان تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثانى بمعبد أبو سمبل، بمحافظة أسوان المستمر من مساء أمس حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، حضور الفنان القدير أحمد بدير والفنانة مى كساب، ومشاركة الاثنين فرق الفنون الشعبية الرقص على الأغانى النوبية، وذلك فى إطار الاحتفالات بالمهرجان تشجيعاً للسياحة مع بدء الموسم السياحى بأسوان وأبو سمبل.

حضر الاحتفالية نحو 3 آلاف مواطن من أهالى مدينة أبو سمبل السياحية، بحضور اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان، وسفراء وقناصل الدول العربية والأفريقية، وفولكهارد فوندفورد رئيس جمعية المراسلين الأجانب وعدد من فنانى مصر ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية.

يشار إلى أن الحفل الفنى الساهر، نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة بمسرح السوق بمدينة أبو سمبل السياحية بمناسبة الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس بمعبدى رمسيس الثانى بمشاركة 5 فرق للفنون الشعبية تضم 300 من راقصى وفنانى الفنون الشعبية والتلقائية لفرق أسوان وتوشكى والأقصر وسوهاج وفرقة أطفال أبو سمبل، والتى قامت بعرض فقراتها الفنية والفلكلورية والتى لاقت إعجاب جميع الحاضرين.