محافظ أسوان: ننسق مع الإعلام لنقل ظاهرة تعامد الشمس

أكد مصطفى يسرى، محافظ أسوان، أن احتفالية تعامد الشمس، التى شهدتها مدينة أبو سمبل مساء أمس الاثنين وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم، تعتبر بمثابة البداية الحقيقية لعودة الحركة السياحية من جديد، لما تعكسه أهمية هذا الحدث الهام والفريد.

وأوضح محافظ أسوان، أنه تم الاستعداد المسبق الجيد للاحتفالية من خلال التنسيق مع الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام، والتى قامت بوضع خريطة خاصة للتغطية الإعلامية للظاهرة من خلال قيام قطاع الأخبار بالتليفزيون المصرى والقنوات الفضائية المصرية والنيل الدولية والـ on.tv والـ mbc مصر، والـ cbc بالبث المباشر أو بالتسجيل، بجانب قيام قناة طيبة بالبث المباشر للحفلة الساهرة بمدينة أبو سمبل، والتى انضمت إليها كل من القناة الثانية والفضائية وبعض قنوات النيل المتخصصة، لنقل الحفلة للمشاهدين فى مصر وخارجها.

ولفت يسرى إلى أنه فى نفس الوقت تم التنسيق مع المستشار محمد حجازى سفير مصر بألمانيا، لنقل ظاهرة التعامد على وجه الملك رمسيس الثانى مباشرة للشعب الألمانى من خلال عرضه فى نفس توقيت الظاهرة على شاشات عرض بالميادين والمولات التجارية والترفيهية بألمانيا، مما يساهم بشكل مباشر فى مشاهدة الظاهرة للعديد من المهتمين بها.

وأشار محافظ أسوان، إلى أن التليفزيون الألمانى سيقوم أيضاً بتغطية الحدث، لضمان نقله للمشاهدين فى ألمانيا وأوربا بالكامل، لمساندة جهود وزارتى الخارجية والسياحة فى عدول بعض الدول لرفع الحظر عن زيارة المقاصد السياحية المصرية.