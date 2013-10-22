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دراسة: الثوم يعالج الفطريات ويقوى المناعة

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دراسة: الثوم يعالج الفطريات ويقوى المناعة دراسة: الثوم يعالج الفطريات ويقوى المناعة

أظهرت دراسة علمية حديثة، أن فطر الكانديدا أكثر أنواع الفطريات انتشاراً فى مرضى نقص المناعة ويمكن الوقاية من الإصابة منه عن طريق تناول الثوم.

وأشارت الدراسة إلى أن الكانديدا هى نوع من الفطريات توجد فى الطبقات السطحية للأغشية المخاطية كبطانة الفم والمرىء والأمعاء والقناة التناسلية، وتنمو الكانديدا فى المناطق الرطبة المظلمة مثل الفوط والملابس الرطبة، وتنتهز الكانديدا فرص نقص المناعة خاصة مع الإصابة بالتوتر أو الإيدز أو السرطان وسوء التغذية وتناول المضادات الحيوية، فتتكاثر وتنتج سموماً تهدم الجدار المعوى فتتسلل إلى الدم ومنه إلى كافة أنحاء الجسم.

وقال الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة واستشارى الأطفال وزميل معهد الطفولة بجامعة عين شمس، إن سموم الكاندريدا تؤدى إلى الشعور الدائم بالتعب وفقدان الشهية وانتفاخ البطن والحساسية وانتشار بقع بيضاء متقشرة على الجلد والتهابات بالأظافر وتسمم الدم والتهابات بمناطق مختلفة من الجسم كالجهاز العصبى والمفاصل والتهابات تنفسية.

كما أكد بدران أن الثوم يستخدم حديثا فى علاج حساسية فطريات الكانديدا بتناول الثوم وخلطه بالبقدونس، أو الشمر للتخلص من رائحته.

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مصر 365