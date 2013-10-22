اختبار «الإنجليزية» لمتدربي الدبلومات الصحية

عبداللطيف الوحيمد (الأحساء)

أجرت كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع في جامعة الملك فيصل يوم أمس اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية وتوقيع خطاب المباشرة للمتدربين في برنامج حملة الدبلومات الصحية.ومن جهة أخرى اختتمت الجامعة ومركز التنمية الأسرية في الأحساء فعاليات ملتقى بوح البنات بحضور مسئولات الجامعة ومنسوباتها وحشد من طالبات المدارس. وأكد الملتقى على رؤية الجامعة في عقد شراكات مع المؤسسات الاجتماعية كونها تخدم شريحة كبيرة في المجتمع إضافة إلى مشاركة قطاعات متعددة حيث منح الملتقى الفتيات فرصة البوح عن طاقاتهن ومشاعرهن وإبداعاتهن وأفكارهن المشرقة بالتميز تمت ترجمتها في أركان رائعة ذات أهداف سامية.وشهد الحفل الختامي العديد من الفعاليات المتميزة، حيث استضاف العديد من الشخصيات المهمة من جميع القطاعات الحكومية والمجتمعية كما اشتمل على مسابقات وليال ثقافية.