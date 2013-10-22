يورينتي: العودة لموجهة ريال مدريد في البرنابيو أمر رائع

روما، (إفي): قال لاعب يوفنتوس الإيطالي، فرناندو يورونتي أن عودته للعب في البرنابيو مجددا يوم الأربعاء أمام ريال مدريد الإسباني في الجولة الثالثة بدور المجموعات بدوري الأبطال يعد أمرا رائعا.

وسبق ليورينتي أن لعب أكثر من مرة في البرنابيو مع فريقه السابق أثلتيك بلباو الإسباني أمام ريال مدريد.

وقال اللاعب الإسباني في تصريحات لقناة (يوفنتوس) "أنا سعيد باللعب أمام فريق إسباني، خاصة وأنه ناد كبير مثل ريال مدريد".

وأضاف المهاجم "اللعب في ملعب مثل البرنابيو أمر مثير دائما، لقد حققت الفوز هناك مرة وحدة وسجلت فيه أكثر من مرة".

وشارك يورينتي حتى الآن في خمس مباريات بالدوري الإيطالي وسجل هدفا واحدا و23 دقيقة في دوري الأبطال مع فريقه أمام جلطه سراي التركي.