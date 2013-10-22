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صديقة رونالدو: لا أبخل عليه في أي أمر يحتاجه

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صديقة رونالدو: لا أبخل عليه في أي أمر يحتاجه صديقة رونالدو: لا أبخل عليه في أي أمر يحتاجه

مدريد، (إفي): فتحت العارضة الروسية إيرينا شايك الرفيقة العاطفية لنجم ريال مدريد الإسباني، البرتغالي كريستيانو رونالدو قلبها بخصوص علاقتها مع "صاروخ ماديرا".

وقالت شايك في تصريحات نقلتها صحيفة (ماركا) الرياضية الإسبانية اليوم "لقد تعرفت على رونالدو عن طريق بعض الأصدقاء المشتركين، نحن معا منذ ثلاث سنوات وأنا أستمتع بعلاقتي معه".

وأضافت العارضة الروسية "إنه أفضل دعم بالنسبة لي ويقف دائما بجانبي ويعرف كيف يسعدني، ويتفهم بصورة مثالية طبيعة عملي مثلما أتفهم طبيعة عمله وهذا أمر مهم جدا بالنسبة لي".

وأضافت إيرينا "في بعض الأحيان أميل إلى التحدي، وكريستيانو يتمتع بصبر كبير للتعامل مع شخصيتي، لهذا لا أبخل عليه في أي أمر يحتاجه".

وأكملت إيرينا "أنا أحب مهنتي والسفر ولذا يجب أن يتفهم من معي هذا الأمر ويمنحني الطاقة اللازمة للقيام به".

وصرحت العارضة الروسية "مثل أي إمرأة، أرغب في الانجاب وتكوين عائلة وتربية حيوانات أليفة، ولكن هذه الأشياء لا يمكن تخطيطها، بل تأتي في لحظتها المناسبة ولا تعرف أبدا متى ستأتي".

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فيديو اليوم السابع