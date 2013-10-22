اليوم الثالث: 5 نصائح ' فانتازي ' أوروبا...الورقة الرابحة وعودة ميسي

1-مشكلة رونالدو وميسي!

من أكثر القرارات مجازفة أن تقرر اللعب بدون رونالدو وميسي في هجومك، مع الإعتراف بصعوبة مواجهات الريال مع يوفنتوس والبرسا مع أياكس.

إذا كنت تسعي لوجود ميسي بجانب رونالدو فعليك الاستعانة بمهاجم أقل سعرا من أجويرو وفان بيرسي وابراهيموفيتش وهنا قد يكون الفيل الإيفواري دروجبا هو اختيارك حيث يستضيف جالاتاستراي كوبنهاجن.

المهم وجود واحد علي الأقل بين ميسي ورونالدو في فريقك.

2-المهاجم "الفورمة"

سيرجيو أجويرو، روبن فان بيرسي، زلاتان إبراهيموفيتش....ثلاث مهاجمين بالتحديد في حالة فنية جيدة علي الرغم من تذبذب مستوي يونايتد في الآونة الأخيرة.

أجويرو سجل ثلاثة أهداف في مباراتين للسيتي ويلعب مع سسكا موسكو الذي خسر آخر ثلاث مباريات، فان بيرسي أصبح هداف هولندا التاريخي منذ أيام قليلة وتنتظره مواجهة هامة لليونايتد مع ريال سوسيداد، أما إبراهيموفيتش فيواجه أندرلخت المتواضع بروح عالية بعد تسجيل هدف خرافي هذا الأسبوع.

3-وسط تشيلسي

استطاع تشيلسي أن يستفيق بعض الشئ في آخر مباراتين في الدوري، وهو الأمر الذي كان مورينيو في أشد الحاجة إليه للخروج من كبوته الشخصية منذ أن ترك مدريد الصيف الماضي.

وسط تشيلسي ملئ بالنجوم الذي يعيش معظمهم حالة فنية عالية، فالبرازيلي أوسكار هو هداف الفريق والبلجيكي هازار سجل ثلاث أهداف في آخر مباراتين كما ان الأسباني خوان ماتا بدأ يستعيد مستواه ويحجز مكانه في تشكيلة مورينيو، هذا فضلا عن أن فرانك لامبارد من أفضل منفذي ركلات الجزاء في العالم.

لذلك فمن الجيد الاستعانة بلاعب من وسط "البلوز" وإن كان أوسكار وهازار هما الأفضل حاليا.

4-مهمة سهلة لحامل اللقب

ينتظر حامل اللقب بايرن ميونيخ مواجهة سهلة مع أحد أضعف فرق البطولة فيكتوريا بلزن الذي تلقي 5 أهداف في مباراتين.

البايرن يسعي بلاشك لتأكيد صدارته للمجموعة بعد فوزين قويين علي مانشستر سيتي وسسكا ويكفي القول بأن العملاق البافاري قد سجل ثمانية أهداف في آخر 4 مباريات.

لذلك فعليك أن تتأكد أن فريقك يضم الحد الأقصي (2) من تشكيلة البايرن، وهنا لابد من وجود أي من الهولندي أريين روبن أو الفرنسي فرانك ريبيري إلا إذا غاب الأخير للإصابة.

5-ال Wild card

استخدام الورقة الرابحة أو الWild Card يمكنك من تغيير فريقك بالكامل من دون خسارة أي نقطة حتي موعد إنطلاق مباريات اليوم الثالث وقد يكون هذا الأسبوع هو الأنسب علما بأن كل فريق سيواجه نفس المنافس ذهابا وإيابا لجولتين متتاليتين.

أما إذا كنت تري أن فريقك بلا حاجة للتغيير الشامل، فيمكنك أن تدخر تغييراتك للجولة السادسة.