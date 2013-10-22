تربية الجوف تكرم الكشافة المتميزين في الحج

كرّم المدير العام للتربية والتعليم بمنطقة الجوف مطر بن أحمد رزق الله الزهراني، فرقة الكشافة الفائزة بالمركز الأول في أعمال حج هذا العام في المشاعر المقدسة. وأكد الزهراني حرص قادة بلادنا حفظهم الله وشعب المملكة على خدمة ضيوف الرحمن، وقال إن كشافة المنطقة أثبتوا نجاحهم وتفانيهم وإخلاصهم في كل المناسبات، معتبراً الكشافة من أهم وسائل التربية التي ترتقي بسلوك الطلاب وتصقل مهاراتهم وتنميها.

من جانبه، ذكر مدير إدارة النشاط الطلابي خالد بن عبيدالله السليم أن ما حققته كشافة الجوف من ريادة أتى بعد عمل دؤوب وجهد كبير، مضيفاً أنهم حققوا في حج هذا العام مراكز متقدمة في عدد من المجالات، أهمها: حصولهم على المركز الأول في مخيم منى الجمرات وأعمال الحج وفق آلية جمع النقاط في المسح والإرشاد وتفاعل الفرقة، وحصولهم على المركز الثاني والثالث بالقانون الكشفي، والمركز الثالث بالبرامج الإثرائية، ووسام التميز وشهادات الشكر وشارات هوايات ودورات. بدوره، قال رئيس قسم النشاط الكشفي محمد بن عبدالكريم الفويهي إن الإدارة شاركت بفرقة كشفية مكونة من 15 طالباً بقيادة محمد بن معاشي الرويلي.