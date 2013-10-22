العامر يستعد لـ"الأيام الملتهبة" مع ميساء مغربي

أوضح الفنَّان والمنتج عبد الله العامر أنَّه يتواجد حالياً في دبي من أجل وضع الترتيبات النهائيَّة للمسلسل الدراميّ الجديد الذي يجمعه بالنَّجمة ميساء مغربي، واختيار الكاست الفنيّ للعمل، والتجهيز والتحضير لبدء التصوير قريباً.

وبيَّن أنَّ "الأيام الملتهبة" والذي سيتم تصويره بين الرياض ودبي وباريس يمثِّل عودة التَّعاون بينه وبين الفنَّانة ميساء مغربي، بعد غيابها عن الجزء الرابع من المسلسل الذي جمعهما في أجزائه الثلاثة الأولى "هوامير الصحراء"، وأضاف: "يتكوَّن العمل من ثلاثين حلقة، ومدَّة الحلقة 45 دقيقة، ويناقش العديد من القضايا الحسَّاسة والمصيريَّة في المجتمع السعوديّ الخليجيّ، وخصوصاً قضايا المرأة".

وأكَّد العامر على أنَّ المسلسل الدراميّ الجديد سيقدِّم ميساء لجمهورها في شخصيَّة جديدة لا يمكن لأحد غيرها أن يلعبها؛ لارتباطها بخط نفسيّ عميق، موضِّحاً أنَّ العمل من إنتاجه بجانب أنَّه المشرف العام على ورشة الكتابة، وبيَّن أنَّ المسلسل سيشارك فيه عدد من نجوم ونجمات الدراما السعوديَّة والخليجيَّة والمغربيَّة، لافتاً إلى أنَّ فريق ورشة "لمسة" للكتابة والإعداد الدراميّ، والمكوَّن من عبد الرحمن العمر، والإعلاميّ محمد عابس الذي شارك في الأجزاء السَّابقة من "هوامير الصحراء"، هو الذي كتب هذا العمل الاجتماعيّ.

ولفت إلى أنَّه غاب عن المشهد الدراميّ هذا العام، ولكنَّه سيعود بعمل جديد رمضان المقبل، مؤكِّداً أنَّ "هوامير الصحراء" توقَّف بالنِّسبة له عند الجزء الرابع، ولن يقدِّم أجزاءً أخرى منه، وأوضح أنَّه بصدد التجهيز مع الكاتب عبدالله بن بخيت لعمل جديد الموسم القادم دون تحديد الفنَّانين الذين سيشاركون به، مشيراً إلى أنَّ البخيت لم ينتهِ بعد من كتابة مسلسله الجديد، والذي يحمل عنوان "جرذان القصر"، وتابع: "يتناول المسلسل طبقة الأثرياء، وما يحدث في القصور من البطانة والأقارب الذين يحيطون بالأثرياء، وأنَّهم ينتهزون الفرصة للسيطرة، ثم يحدث الانهيار للقصر، وسوف يقدَّم العمل في عدَّة أجزاء بدايةً من رمضان القادم على إحدى القنوات العربيَّة الشَّهيرة".

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