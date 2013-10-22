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"حملة أنا صيدلى أنا فاهم شغلى": طالما تستطيع اصرف الروشتة بنفسك

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"حملة أنا صيدلى أنا فاهم شغلى": طالما تستطيع اصرف الروشتة بنفسك "حملة أنا صيدلى أنا فاهم شغلى": طالما تستطيع اصرف الروشتة بنفسك

بعض العادات الصغيرة التى يتبعها البعض قد تتسبب فى كارثة وحدوث مضاعفات شديدة. قال الدكتور أحمد الجويلى، صيدلى ومنسق حملة أنا صيدلى أنا فاهم شغلى، احرص على صرف "الروشتة الطبية" بنفسك، ولا ترسلها مع ابنك الصغير، أو جارك، أو صديقك أو أخيك، حيث لن يهتم أحد بصحتك كما ستفعل أنت.

وأضاف أن الصيدلى لديه نصائح كثيرة، يفضل أن يوجهها إليك مباشرة، ولن تنتفع بها إذا تم إعطاؤها لمن ترسل معه الروشتة، فمثلا عند صرف عقار Concor الخاص بمرضى الضغط والقلب، يجب على الصيدلى أن يحذر المريض من خطورة التوقف المفاجئ عن تناول العلاج (وذلك ينطبق على كل مجموعة الـBeta Blockers أيضا)، لأن ذلك يمكن أن يسبب متاعب كثيرة فى القلب، مثل حدوث Cardiac Arrhythmias أو اضطراب فى انتظام ضربات القلب.

وقال الجويلى إن هناك نصائح كثيرة مثل السابقة، يصعب على الصيدلى أن يقدمها لأى شخص، غير المريض نفسه، فربما أخطأ الشخص الذى يقوم بصرف الروشتة فى وصف الأعراض، مما يؤدى إلى وصف المعلومة بشكل غير مناسب، أو يخالف الصواب.

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مصر 365