بالصور.. "إنكتس سويس" تنظم احتفالا بالألوان داخل الجامعة

نظمت جمعية "إنكتس سويس" احتفالا بالألوان بجامعة السويس بهدف تحفيز الطلاب على النشاط التطوعى والاجتماعى ونشر مبدأ ريادة الأعمال، وشهد الحفل نوعا من الألعاب الترفيهية وهو مهرجان الألوان حيث قذف المشاركون بعضهم بالألوان المبهجة.

وأشار بيان صادر من الجمعية أن فعاليات الاحتفال ستستمر حتى يوم الأربعاء فى الجامعة لنشر أفكار العمل الطلابى والريادى، والعمل المجتمعى بين طلاب كليات جامعة السويس.

صرح محمود محسن، رئيس الجمعية، أن الهدف من هذا الاحتفال نشر الأفكار بأسلوب جذاب إلى جانب أن شهر أكتوبر يحمل هذا العام الكثير من البهجة سواء عن طريق الأعياد الدينية أو الوطنية.. فكان لزاما علينا نشر أفكارنا بطريقة جذابة مبهجة إلى جانب أننا نحتفل بفوزنا بـ6 جوائز العام الماضى على مستوى الجمهورية.